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दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता... गाल का मांस नोच डाला, CCTV में कैद हुई घटना

दिल्ली के तिमारपुर इलाके के संगम विहार में 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. बच्चा गली नंबर-5 में खेल रहा था, तभी कुत्ता उस पर टूट पड़ा. यह घटना पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. आसपास के लोगों ने देखा तो दौड़े और मासूम को बचाया.

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कुत्ते ने नोच लिया बच्चे का गाल. (Photo: Screengrab)
कुत्ते ने नोच लिया बच्चे का गाल. (Photo: Screengrab)

दिल्ली के तिमारपुर इलाके से एक परेशान कर देने वाली घटना सामने आई है. संगम विहार की गली नंबर-5 में 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. बच्चा घर के सामने गली में खेल रहा था, तभी कुत्ता अचानक उसकी तरफ आया और हमला कर दिया. घटना पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है. बच्चे पर हुए इस हमले की घटना के बाद इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. खासकर उन परिवारों के बीच, जिनके छोटे बच्चे घर के बाहर गली या आसपास खेलते हैं.

घटना तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के संगम विहार की गली नंबर-5 की है. बच्चा गली में खेल रहा था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और टूट पड़ा. बच्चे की उम्र महज 18 महीने की है. अचानक हुए हमले से आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई. घटना के दौरान क्या-क्या हुआ, इसकी तस्वीरें CCTV फुटेज में दिखाई दे रही हैं. कुत्ते के हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस घटना का जो CCTV फुटेज सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि बच्चा गली में है, उसके आसपास और भी कुछ लोग मौजूद हैं. उसी बीच एक कुत्ता बच्चे की तरफ आता दिखता है. कुत्ता अचानक बच्चे पर टूट पड़ता है. बच्चा जमीन पर गिर जाता है. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हैं.

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यह भी पढ़ें: कल्याण-डोंबिवली में आवारा कुत्तों का आतंक, कुछ घंटों में 6 लोगों को काटा, बच्चों और महिला समेत कई घायल

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जब तक लोगों ने बच्चे को बचाया, तब तक कुत्ता बुरी तरह मासूम को घायल कर चुका था. शोर सुनकर बच्चे के परिजन बाहर आते हैं और मासूम को लेकर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल दौड़ते हैं. इस घटना में कुत्ते ने बच्चे के गाल से मांस नोंच लिया. उसकी तस्वीर दहला देने वाली है. फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है. 

दिल्ली के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय रही है. खासकर छोटे बच्चों को लेकर परिवार ज्यादा सतर्क रहते हैं. गली, पार्क या घर के आसपास खेलते बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवारों में चिंता है.

संगम विहार की इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर आवारा कुत्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. लोगों की मांग रहती है कि ऐसे इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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