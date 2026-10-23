एशियन पैरा गेम्स में भारत का ऐतिहासिक धमाका, 114 मेडल जीतकर बनाया अपना बेस्ट रिकॉर्ड, जीते 30 गोल्ड

भारत के पैरा एथलीट्स ने एशियन पैरा गेम्स में उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. भारतीय दल ने अपना अभियान 114 मेडल के साथ खत्म किया, जिसमें 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. शुक्रवार को प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 9 गोल्ड मेडल जीते.

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भारत ने 2023 में हांगझोऊ में हुए एशियन पैरा गेम्स में 108 मेडल जीते थे, जो तब तक उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. इस बार भारत ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जबकि इस बार देश ने 168 खिलाड़ियों का दल भेजा था. यह 2023 में भेजे गए दल के आकार का लगभग आधा था.

TAKING DOWN THE WORLD CHAMPIONS! 🥇🇮🇳 Heartiest congratulations to the stellar duo of Thulasimathi Murugesan and Manasi Joshi on clinching the Gold Medal in the Badminton Women’s Doubles SL3-SU5 at the Asian Para Games 2026. #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 https://t.co/9LK13VaitI — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 23, 2026

भारत फिलहाल मेडल टेबल में चौथे स्थान पर है. हालांकि, शनिवार को कुछ स्पर्धाओं के फाइनल होने हैं और उनमें भारत की भागीदारी नहीं है, इसलिए अंतिम रैंकिंग में बदलाव की संभावना है.

एथलेटिक्स के साथ बैडमिंटन का भी जलवा

भारत के कुल पदकों में एथलेटिक्स की सबसे बड़ी भूमिका रही. भारतीय एथलीट्स ने इस खेल में 65 मेडल जीते, जो 2023 के मुकाबले 12 अधिक हैं. हालांकि, इस बार गोल्ड मेडल जीतने में बैडमिंटन खिलाड़ियों, तीरंदाजों और निशानेबाज मोना अग्रवाल ने भी अहम योगदान दिया.

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बैडमिंटन में भारत ने तीन गोल्ड मेडल जीते. पेरिस पैरालंपिक चैम्प‍ियन नितेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया. उन्होंने फाइनल में हमवतन और टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराया. नितेश ने थुलासिमथी मुरुगेसन के साथ मिक्स्ड डबल्स SL3-SU5 में सिल्वर मेडल भी जीता.

नवीन शिवकुमार और थुलासिमथी का शानदार प्रदर्शन

एशियन पैरा गेम्स में पहली बार हिस्सा ले रहे नवीन शिवकुमार ने पुरुष सिंगल्स SL4 वर्ग का गोल्ड जीता. उन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 21-9, 21-17 से मात दी.

वहीं, 24 साल की थुलासिमथी मुरुगेसन ने भी यादगार प्रदर्शन किया. पेरिस पैरालंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट थुलासिमथी ने मानसी जोशी के साथ मिलकर महिला डबल्स SL3-SU5 का गोल्ड जीता. भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन की यांग क्यूशिया और शियाओ जूजियान को 21-16, 21-13 से हराया.

थुलासिमथी ने महिला सिंगल्स SU5 में भी सिल्वर मेडल जीता था. फाइनल में उन्हें चीन की यांग क्यूशिया के खिलाफ 18-21, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा. इस तरह उन्होंने एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल के साथ अपना अभियान खत्म किया.

भारत के खिलाड़ियों ने आखिरी दिन शानदार प्रदर्शन कर देश के पदकों की संख्या को 114 तक पहुंचाया. यह एशियन पैरा गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

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