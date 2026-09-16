मुस्लिम युवक बना CM योगी का ‘जबरा फैन’, सीने पर बनवाया टैटू, लिखा- Next PM JI...

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक समर्थक का अलग अंदाज चर्चा में है. मुस्लिम समुदाय से आने वाले ताबिश निसार एडवोकेट ने अपने सीने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी दीवानगी को स्थायी रूप देने के लिए परमानेंट टैटू बनवाया है. उनके सीने पर अंग्रेजी में लिखा है— “Next PM, CM Sahab Maharaj Ji Yogi Ji BJP”.

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ताबिश निसार खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ‘जबरा फैन’ बताते हैं. उनका कहना है कि उन्होंने यह टैटू किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि योगी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर बनवाया है. उनका दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है.

सीने पर हमेशा के लिए दर्ज कराई योगी के लिए पसंद -

ताबिश निसार का बनाया गया टैटू इसलिए भी खास है क्योंकि यह कोई अस्थायी टैटू नहीं बल्कि परमानेंट टैटू है. यानी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी पसंद और समर्थन को शरीर पर हमेशा के लिए दर्ज कराने का फैसला किया.

टैटू में उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है. इसी वजह से टैटू में “Next PM” के साथ “CM Sahab Maharaj Ji Yogi Ji BJP” लिखा गया है.

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ताबिश का कहना है कि वह योगी आदित्यनाथ को सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उनके काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हैं. इसी प्रशंसा को उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में टैटू के जरिए जाहिर किया.

‘मोदी के बाद योगी ही बनें प्रधानमंत्री’ -

ताबिश निसार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. उनके मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह शासन और कानून-व्यवस्था पर जोर दिया है, उससे वह प्रभावित हैं.

उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ देश की जिम्मेदारी संभालें. इसी सोच को उन्होंने अपने सीने पर बनवाए गए टैटू में भी जगह दी है.

‘योगी सरकार आने के बाद नहीं लगता कर्फ्यू’ -

ताबिश निसार ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, प्रदेश में कर्फ्यू जैसे हालात देखने को नहीं मिलते. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया है और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में काम किया है.

हालांकि, कानून-व्यवस्था और अपराध को लेकर ताबिश द्वारा कही गई बातें उनके व्यक्तिगत विचार और मूल्यांकन हैं.

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‘सरकारी योजनाओं में नहीं होता भेदभाव’ -

ताबिश निसार का कहना है कि योगी सरकार की योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता. उनका दावा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने खास तौर पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों की सराहना की. उनका कहना है कि योगी सरकार में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी तरह के कामों से वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक बने हैं.

सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ सकता है टैटू -

बिजनौर के ताबिश निसार का यह टैटू अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर राजनीतिक समर्थन लोग पोस्टर, टी-शर्ट, झंडे या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जाहिर करते हैं, लेकिन ताबिश ने अपने समर्थन को परमानेंट टैटू के रूप में अपने सीने पर दर्ज करा दिया.

उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी यह पसंद लंबे समय की है और इसी वजह से उन्होंने ऐसा टैटू बनवाने का फैसला किया. सीने पर लिखा “Next PM” उनके राजनीतिक समर्थन के साथ-साथ उनकी भविष्य की राजनीतिक पसंद को भी साफ तौर पर जाहिर करता है.

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इस तरह बिजनौर के ताबिश निसार का योगी आदित्यनाथ के प्रति समर्थन जताने का यह अंदाज सामान्य राजनीतिक प्रशंसकों से काफी अलग नजर आ रहा है—जहां समर्थन सिर्फ शब्दों या पोस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि सीने पर हमेशा के लिए दर्ज कराया गया है.

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