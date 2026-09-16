scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पीड़ितो को भी मिलेगा मौका', प्रॉस्टिट्यूशन-बेस्टियलिटी से जुड़े भर्ती नियमों का FBI चीफ ने किया बचाव

FBI चीफ काश पटेल ने हाल ही में भर्ती नीति में बदलाव का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि ये बदलाव पीड़ितों को नौकरी का मौका देने के लिए हैं. ये मानकों को कमजोर करने के लिए नहीं है. सीनेट की सुनवाई में उन्होंने रिपब्लिकन, डेमोक्रेट सांसदों के सवालों का जवाब दिया.

Advertisement
X
अमेरिका FBI चीफ काश पटेल ने भर्ती नीति में बदलाव का बचाव किया है. (File Photo-Reuters)
अमेरिका FBI चीफ काश पटेल ने भर्ती नीति में बदलाव का बचाव किया है. (File Photo-Reuters)

अमेरिका के FBI चीफ काश पटेल ने भर्ती नीति में बदलाव का बचाव किया है. उन्होंने मंगलवार को सीनेट की सुनवाई में इस मुद्दे पर सफाई दी. पटेल ने कहा कि FBI के मानक कमजोर नहीं किए गए हैं. बदलाव का मकसद पीड़ितों को मौका देना है.

दरअसल, FBI ने हाल में भर्ती नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत कुछ आवेदकों को प्रॉस्टिट्यूशन के पुराने मामलों के बावजूद नौकरी के लिए विचार किया जा सकता है. बचपन में बेस्टियलिटी का शिकार रहे लोगों को भी मौका दिया जा सकता है.

'पीड़ितों को सजा नहीं देना चाहते'

सम्बंधित ख़बरें

us most wanted fraudster manjit singh bedi arrested
अमेरिका का मोस्ट वॉन्टेड फ्रॉड भारत में गिरफ्तार, 1.25 करोड़ का था नाम
Kash Patel
FBI जेट, $50 हजार का सूट और गर्लफ्रेंड संग लग्जरी डेट... विवादों में काश पटेल
FBI डायरेक्टर काश पटेल की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है (Photo: AP)
ट्रंप के निशाने पर काश पटेल? विवादों में घिरे FBI चीफ को पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति
मैगजीन की रिपोर्ट में काश पटले पर शराब और गैरहाजिरी के आरोप लगाए गए हैं.
FBI डायरेक्टर काश पटेल ने मैगजीन पर किया मानहानि मुकदमा, रिपोर्ट में लगे थे शराब से जुड़े आरोप
Patel's visit to China had not been publicly disclosed by either government beforehand.
ईरानी हैकर ग्रुप ने कैसे हैक किया FBI डायरेक्टर काश पटेल का अकाउंट? Inside Story

सुनवाई के दौरान FBI की भर्ती नीति को लेकर सवाल हुए. रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी ने बेस्टियलिटी से जुड़े नियम पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि इस नियम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कैनेडी ने कहा कि इस नियम की सिफारिश करने वाले व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए कि वह आखिर ऐसा सुझाव कहां से लेकर आया है.

इसका जवाब देते हुए पटेल ने कहा कि शुरुआत में उनका भी यही रिएक्शन था. लेकिन बाद में अधिकारियों ने उन्हें कुछ मामले दिखाए. इनमें कुछ लोग ऐसी घटनाओं के लिए मजबूर किए गए थे. इसके बाद पटेल को लगा कि ऐसे लोगों को नौकरी के लिए विचार करने का मौका मिलना चाहिए.

Advertisement

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,  पिछले 10 साल में वेश्यावृत्ति में शामिल रहे कुछ लोगों को FBI में नौकरी नहीं मिल सकेगी.

गौरतलब है, सीनेट की सुनवाई के दौरान माहौल काफी गर्म रहा. डेमोक्रेट सांसदों ने पटेल से कई सवाल किए. उन्होंने ट्रंप से जुड़े मामलों की जांच करने वाले FBI अधिकारियों की बर्खास्तगी का भी मुद्दा उठाया. सीनेटर कोरी बुकर ने पटेल पर तीखा हमला किया. उन्होंने पटेल को FBI के लिए अयोग्य तक बताया. पटेल ने भी पलटकर जवाब दिया. दोनों के बीच तीखी बहस हुई.

चुनाव के दिन FBI की भूमिका पर भी सवाल

नवंबर में अमेरिका में मिडटर्म चुनाव होने हैं. ऐसे में FBI की भूमिका पर भी सवाल उठे. चुनाव को लेकर भी पटेल से सवाल किया गया. डेमोक्रेट सीनेटर पीटर वेल्च ने पूछा कि क्या वह नवंबर में होने वाले चुनाव में लोगों के वोट के अधिकार में किसी तरह का दखल नहीं देंगे.

इसका जवाब देते हुए FBI चीफ काश पटेल ने कहा कि वह किसी भी तरह के हस्तक्षेप में शामिल नहीं होंगे. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव के दिन FBI एजेंटों को मतदान केंद्रों पर भेजा जा सकता है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार नहीं किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: FBI जेट, $50 हजार का सूट और गर्लफ्रेंड संग लग्जरी डेट... फिर विवादों में काश पटेल

पटेल ने कहा कि चुनाव की निगरानी की जिम्मेदारी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की है. FBI के 56 फील्ड ऑफिस में चुनाव से जुड़े अपराधों के लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे. जरूरत पड़ने पर एजेंसी कार्रवाई कर सकती है.

ट्रंप से जुड़े मामलों पर भी घिरे FBI चीफ

डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने FBI अधिकारियों की बर्खास्तगी पर सवाल किया. उन्होंने ईरान मामलों के विशेषज्ञ रहे अधिकारियों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया.  ब्लूमेंथल ने पूछा कि क्या ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों को हटाना ज्यादा जरूरी था. या ईरान से जुड़े खतरों पर नजर रखने वाले अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखना?

यह भी पढ़ें: FBI डायरेक्टर काश पटेल ने मैगजीन पर किया मानहानि मुकदमा, रिपोर्ट में लगे थे शराब से जुड़े आरोप

पटेल ने जवाब दिया कि उनके लिए सबसे जरूरी FBI को राजनीतिक हथियार बनने से रोकना है. उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों को एजेंसी में नहीं रखना चाहते जो FBI का गलत इस्तेमाल कर रहे हों. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि ट्रंप से जुड़े मामले की जांच में शामिल होना किस तरह FBI को 'राजनीतिक हथियार' बनाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जाते-जाते भिगोएगा मॉनसून! एक साथ कई वेदर सिस्टम एक्टिव, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट |
    हावड़ा: गणेश पूजा में PM मोदी-गणेश की 'चाय पर चर्चा', 'हिंदू राष्ट्र' थीम को लेकर बवाल |
    मुस्लिम युवक बना CM योगी का ‘जबरा फैन’, सीने पर बनवाया टैटू, लिखा- Next PM JI... |
    योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP के 14 हजार से ज्यादा स्कूल बनेंगे स्मार्ट |
    ₹1.1 करोड़ में वैभव को राजस्थान ने खरीदा, अब हर टीम को मलाल |
    'बॉलीवुड में गोविंदा जैसा कोई नहीं', दिलजीत दोसांझ ने पढ़े 90s स्टार के कसीदे, इंप्रेस हुए एक्टर |
    मेरठ में क्लोरीन गैस लीक, मचा हड़कंप... आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, कॉलोनी कराई गई खाली |
    ₹41,500 में कश्मीर टूर... एयर टिकट, होटल, खाने-पीना सब शामिल! IRCTC लाया बेहतरीन पैकेज |
    अमेरिका में भारत जैसे मुल्कों पर 100% टैरिफ वाला बिल, US हाउस में आज वोटिंग.... जानें क्या है मामला |
    रेलवे से पेट्रोल पंप तक... वो पांच UPI लेन-देन, जहां सिर्फ ₹5 MDR
    Advertisement