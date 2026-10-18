Vastu Tips: किचन में किस दिशा में रखें फ्रिज? कौन-सा रंग बना सकता है मालामाल!

घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं. घर के मुख्य दरवाजे से लेकर बेडरूम और किचन तक, हर जगह की दिशा को महत्वपूर्ण माना जाता है. किचन में रखे गैस चूल्हे, सिंक और फ्रिज की जगह को लेकर भी वास्तु से जुड़ी कई मान्यताएं हैं. मान्यता है कि रसोई में सामान सही तरीके से रखने से घर का माहौल संतुलित और व्यवस्थित बना रहता है.

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फ्रिज किचन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसे किस दिशा में रखना चाहिए? क्या फ्रिज को गैस चूल्हे के पास रखना सही है? वास्तु के अनुसार फ्रिज का कौन-सा रंग चुनना चाहिए, किचन की दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं फ्रिज और किचन से जुड़े वास्तु के जरूरी नियम.

किचन में किस दिशा में रखना चाहिए फ्रिज?

वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, फ्रिज को किचन की दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना अच्छा माना जाता है. कुछ वास्तु मान्यताओं में दक्षिण-पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में भी फ्रिज रखने का सुझाव दिया जाता है. हालांकि, अलग-अलग वास्तु विशेषज्ञों की राय में अंतर हो सकता है.

वास्तु के अनुसार, फ्रिज को उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से बचने की सलाह दी जाती है. इस दिशा को पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. अगर आपकी रसोई छोटी है और फ्रिज रखने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो ऐसी जगह चुनें जहां उसका दरवाजा आसानी से खुल सके और किचन में आने-जाने में परेशानी न हो.

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फ्रिज को गैस चूल्हे के पास रखने से बचें

वास्तु शास्त्र में गैस चूल्हे को अग्नि तत्व और फ्रिज को ठंडक से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से दोनों को बिल्कुल पास रखने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि अग्नि और जल तत्व से जुड़ी चीजों के बीच उचित दूरी रखने से रसोई में संतुलन बना रहता है.

वास्तविक इस्तेमाल के लिहाज से भी फ्रिज को गैस चूल्हे, ओवन और दूसरे गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों से दूर रखना बेहतर है. इससे फ्रिज पर अतिरिक्त गर्मी का असर कम हो सकता है. फ्रिज और चूल्हे के बीच की दूरी तय करते समय किचन की बनावट और उपकरण बनाने वाली कंपनी के निर्देशों का ध्यान रखें.

वास्तु के अनुसार फ्रिज का कौन-सा रंग है शुभ?

वास्तु शास्त्र में रंगों को घर के वातावरण और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. फ्रिज खरीदते समय भी कुछ रंगों को शुभ माना जाता है. अगर आप वास्तु के अनुसार फ्रिज का रंग चुनना चाहते हैं, तो इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

1. सफेद रंग: सफेद रंग को शांति, स्वच्छता और सादगी का प्रतीक माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सफेद रंग का फ्रिज किचन के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. यह छोटे किचन को भी खुला और साफ-सुथरा दिखाने में मदद करता है.

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2. क्रीम रंग: क्रीम और ऑफ-व्हाइट जैसे हल्के रंगों को भी फ्रिज के लिए उपयुक्त माना जाता है. ये रंग किचन की सजावट के साथ आसानी से मेल खाते हैं और हल्का, संतुलित माहौल बनाने में मदद करते हैं.

3. सिल्वर रंग: मॉडर्न किचन में सिल्वर या मेटैलिक रंग का फ्रिज काफी लोकप्रिय है. वास्तु संबंधी मान्यताओं में भी हल्के मेटैलिक रंगों को पसंद किया जाता है. अगर आपकी रसोई में सफेद, ग्रे या हल्के रंग की कैबिनेट हैं, तो सिल्वर फ्रिज अच्छा विकल्प हो सकता है.

4. हरा रंग: कुछ वास्तु मान्यताओं में हरे रंग को विकास और समृद्धि से जोड़ा जाता है. इसलिए हरे रंग या लकड़ी जैसी फिनिश वाले फ्रिज को भी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है.

5. हल्का नीला रंग: हल्के नीले रंग को शांति और सुकून से जोड़कर देखा जाता है. अगर आप किचन में हल्के रंग पसंद करते हैं, तो यह भी एक विकल्प हो सकता है.

ध्यान रखें कि फ्रिज के रंग से किस्मत या आर्थिक स्थिति बदलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. रंग का चुनाव अपनी पसंद, किचन की सजावट और बजट के अनुसार करना बेहतर है.

किचन में किस रंग की दीवारें करवाना माना जाता है शुभ?

वास्तु शास्त्र में किचन की दिशा के अनुसार रंग चुनने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि सही रंग रसोई में संतुलित और खुशनुमा माहौल बनाने में मदद करते हैं.

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दक्षिण-पूर्व दिशा में किचन: वास्तु में दक्षिण-पूर्व को अग्नि तत्व से जुड़ी दिशा माना जाता है. यहां हल्का नारंगी, पीला, क्रीम या हल्का लाल रंग इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

उत्तर-पश्चिम दिशा में किचन: इस दिशा में सफेद, क्रीम, हल्का ग्रे और बेज रंग को अच्छा विकल्प माना जाता है. ये रंग किचन को साफ और खुला लुक देते हैं.

पूर्व दिशा में किचन: पूर्व दिशा वाले किचन के लिए हल्का हरा, नारंगी और बेज रंग सुझाए जाते हैं. इन रंगों से रसोई में ताजगी भरा माहौल बनाया जा सकता है.

उत्तर दिशा में किचन: वास्तु मान्यताओं के अनुसार, उत्तर दिशा वाले किचन में हल्का नीला, हरा और सफेद रंग इस्तेमाल किया जा सकता है.

पश्चिम दिशा में किचन: पश्चिम दिशा के किचन के लिए सफेद, सिल्वर, हल्का ग्रे और बेज रंग को उपयुक्त माना जाता है.

अगर आप पूरे किचन में गहरा रंग नहीं करवाना चाहते, तो हल्के रंग की दीवारों के साथ कैबिनेट या टाइल्स में थोड़ा गहरा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे किचन आकर्षक और संतुलित दिखाई देगा.

फ्रिज को किचन के बीच में रखने से बचें

वास्तु संबंधी मान्यताओं में किचन के बीचोंबीच फ्रिज रखने से बचने की सलाह दी जाती है. फ्रिज को किसी उपयुक्त दीवार के पास रखना बेहतर माना जाता है. .

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फ्रिज का आकार भी किचन की उपलब्ध जगह के हिसाब से चुनना चाहिए. छोटी रसोई में बहुत बड़ा फ्रिज रखने से काम करने की जगह कम हो सकती है. इसलिए फ्रिज खरीदने से पहले उसकी लंबाई, चौड़ाई और दरवाजा खुलने के लिए जरूरी जगह का आकलन कर लें.

फ्रिज को साफ-सुथरा रखना भी है जरूरी

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में साफ-सफाई रखने से सकारात्मक माहौल बना रहता है. फ्रिज के मामले में भी इस बात का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. फ्रिज में जरूरत से ज्यादा सामान भरकर न रखें.

फ्रिज रखते समय इन वास्तु नियमों का रखें ध्यान

फ्रिज को दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखने की सलाह दी जाती है.

उत्तर-पूर्व दिशा में फ्रिज रखने से बचने की मान्यता है.

फ्रिज को गैस चूल्हे और ओवन से दूर रखें.

फ्रिज के दरवाजे के सामने कोई रुकावट न रखें.

फ्रिज और दीवार के बीच निर्माता के निर्देशों के अनुसार दूरी रखें.

सफेद, क्रीम और सिल्वर जैसे हल्के रंगों का फ्रिज चुन सकते हैं.

किचन की दिशा के अनुसार दीवारों का रंग चुनने की सलाह दी जाती है.

फ्रिज को साफ रखें, उसमें खराब खाद्य पदार्थ जमा न होने दें.



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