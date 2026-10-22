किचन में रखी इन 5 चीजों से रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Kitchen Slab Vastu: रसोई को घर का अहम हिस्सा माना जाता है. यहां बनने वाला भोजन परिवार की सेहत से जुड़ा होता है, वहीं वास्तु शास्त्र में रसोई को सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि किचन की दिशा से लेकर गैस चूल्हे और स्लैब पर रखी चीजों तक, कई नियम बताए गए हैं. अक्सर लोग सुविधा के लिए किचन स्लैब पर दवाइयां, टूटे बर्तन, खाली डिब्बे और सफाई का सामान रख देते हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, कुछ चीजों को गलत जगह पर रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है.

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मान्यता है कि रसोई में वास्तु दोष होने पर घर में आर्थिक अस्थिरता, खर्चों में बढ़ोतरी और पैसों की बचत करने में परेशानी जैसी स्थितियां बन सकती हैं. कुछ मान्यताओं में इसे धन के ठहराव और आय के मुकाबले खर्च बढ़ने से भी जोड़ा जाता है. आइए जानते हैं कि किचन स्लैब पर किन 5 चीजों को रखने से बचने की सलाह दी जाती है और वास्तु के अनुसार इन्हें किस तरह की परेशानियों से जोड़ा जाता है.

1. किचन स्लैब पर न रखें टूटे-फूटे बर्तन

वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, रसोई में टूटे या दरार वाले बर्तन रखना अशुभ माना जाता है. इन्हें दरिद्रता और नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि ऐसे बर्तन घर में रखने से सुख-समृद्धि में बाधा आ सकती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

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बैंक बैलेंस और इनकम पर क्या असर? वास्तु मान्यताओं में इसे धन की कमी, बचत न हो पाने और पैसों की तंगी से जोड़ा जाता है.

2. दवाइयां रखने से बचें

कई घरों में दवाइयां याद रखने के लिए उन्हें किचन स्लैब पर रख दिया जाता है. वास्तु की कुछ मान्यताओं में रसोई में दवाइयां रखना उचित नहीं माना जाता. रसोई को भोजन और पोषण का स्थान माना जाता है, जबकि दवाइयों को बीमारी से जोड़कर देखा जाता है. इस वजह से इन्हें एक ही जगह रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

बैंक बैलेंस और इनकम पर क्या असर? वास्तु संबंधी मान्यताओं में इसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और इलाज पर बढ़ते खर्च से जोड़ा जाता है. इससे बचत प्रभावित होने की आशंका बताई जाती है.

3. किचन स्लैब के पास न रखें शीशा

वास्तु शास्त्र में रसोई को अग्नि तत्व से संबंधित माना जाता है. कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार, रसोई में शीशे की स्थिति और उसका चूल्हे के सामने होना महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि चूल्हे की लौ का प्रतिबिंब दिखने से अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ सकता है और घर के वातावरण में असंतुलन पैदा हो सकता है.

बैंक बैलेंस और इनकम पर क्या असर? कुछ वास्तु विशेषज्ञ इसे आर्थिक अस्थिरता, अनावश्यक खर्च और धन संचय में बाधा से जोड़ते हैं.

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4. सफाई के सामान को स्लैब पर न छोड़ें

रसोई में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े, ब्रश और अन्य उपकरणों को स्लैब पर छोड़ देना आम बात है. वास्तु मान्यताओं में गंदगी और अव्यवस्था को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए झाड़ू, पोछा और सफाई का सामान भोजन बनाने वाली जगह से दूर रखने की सलाह दी जाती है.

बैंक बैलेंस और इनकम पर क्या असर? वास्तु की कुछ मान्यताओं में रसोई की गंदगी को बरकत में कमी और खर्चों पर नियंत्रण न रह पाने से जोड़ा जाता है.

5. खाली अनाज और मसालों के डिब्बे जमा करने से बचें

रसोई में आटा, चावल, दाल और मसालों के डिब्बे रोज इस्तेमाल होते हैं. सामान खत्म होने के बाद कई लोग खाली डिब्बों को स्लैब पर ही छोड़ देते हैं. वास्तु मान्यताओं में अनाज को समृद्धि और भरपूर संसाधनों का प्रतीक माना जाता है. इस वजह से खाली डिब्बों को लंबे समय तक रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

बैंक बैलेंस और इनकम पर क्या असर? कुछ मान्यताओं के अनुसार, खाली डिब्बों को अभाव का प्रतीक माना जाता है और इन्हें धन की बचत में बाधा से जोड़ा जाता है.

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