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दिवाली, गोवर्धन पूजा से छठ तक, घर की सफाई में इन 7 बातों का रखें ध्यान

नवंबर में दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ से पहले घर की सफाई करते समय वास्तु की इन 7 बातों का ध्यान रखें. जानें मुख्य दरवाजे, पूजा घर, कबाड़ और अंधेरे कोनों से जुड़े जरूरी वास्तु टिप्स.

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Vastu Upay
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Festivels Vastu: नवंबर का महीना त्योहारों से भरा रहने वाला है. इस महीने धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और देव दीपावली जैसे त्योहार मनाए जाएंगे. त्योहार आते ही घरों में साफ-सफाई शुरू हो जाती है. कोई अलमारियों में रखा पुराना सामान निकालता है, तो कोई रसोई, बालकनी और पूजा घर की सफाई में जुट जाता है. घर को सजाने और चमकाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है.

हिंदू धर्म में दिवाली से पहले घर की सफाई का खास महत्व माना जाता है. मान्यता है कि साफ-सुथरे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, सफाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है? घर के दरवाजे से लेकर पूजा घर और अंधेरे कोनों तक, कुछ जगहों को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं माना जाता. आइए जानते हैं त्योहारों से पहले घर की सफाई करते समय किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए.

 1. घर में जमा बेकार सामान निकाल दें

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सफाई के दौरान उन चीजों को घर से हटा दें, जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है. टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने डिब्बे और बेकार पड़े फर्नीचर को जमा करके न रखें. वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, घर में कबाड़ जमा होने से नकारात्मकता बढ़ती है. इसलिए त्योहारों से पहले घर को साफ और व्यवस्थित बनाएं.

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 2. मुख्य दरवाजे की सफाई करना न भूलें

घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि मेहमानों के स्वागत की पहली जगह भी है. वास्तु शास्त्र में इसे खास महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि साफ और सुंदर प्रवेश द्वार घर में सुख-समृद्धि का प्रतीक होता है. इसलिए दरवाजे पर जमी धूल साफ करें, जाले हटाएं और आसपास बिखरा सामान समेट दें. चाहें तो तोरण और फूलों से दरवाजे को सजा भी सकते हैं.

 3. पूजा घर को रखें साफ और व्यवस्थित

दिवाली पर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. ऐसे में त्योहार से पहले पूजा घर की अच्छी तरह सफाई जरूर करें. मंदिर में रखी मूर्तियों, तस्वीरों और पूजा के बर्तनों को साफ करें. पुराने फूल और पूजा की बची सामग्री भी हटा दें. वास्तु की मान्यताओं में पूजा की जगह को साफ और शांत रखना शुभ माना जाता है.

 4. घर के उत्तर-पूर्व कोने को न करें नजरअंदाज

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है. इसे पूजा-पाठ के लिए खास माना जाता है. त्योहारों से पहले इस कोने में रखे बेकार सामान को हटा दें. यहां पर्याप्त रोशनी रखें. अगर इस जगह पर पूजा घर है, तो उसकी सफाई पर विशेष ध्यान दें. मान्यता है कि साफ-सुथरा ईशान कोण घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद करता है.

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 5. घर के अंधेरे कोनों की भी करें सफाई

कई बार लोग घर के सामने वाले हिस्से और कमरों की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन सीढ़ियों के नीचे, स्टोर रूम और अलमारियों के पीछे ध्यान नहीं देते. त्योहारों से पहले इन जगहों की सफाई करना भी जरूरी है. धूल और जाले हटाएं, जहां रोशनी कम आती है, वहां लाइट लगवाएं. वास्तु की मान्यताओं में अंधेरे और गंदे कोनों को अच्छा नहीं माना जाता.

 6. घर की सजावट में रंगों का रखें ध्यान

दिवाली से पहले घर को नया लुक देने के लिए लोग दीवारों पर पेंट करवाते हैं , रंग-बिरंगी सजावट करते हैं. वास्तु की कुछ मान्यताओं में हल्के और आंखों को सुकून देने वाले रंगों को प्राथमिकता दी जाती है. घर की दिशा और कमरे के हिसाब से रंग चुनने की सलाह भी दी जाती है. हालांकि, रंगों का चुनाव करते समय अपनी पसंद, कमरे की रोशनी और घर की सजावट को भी ध्यान में रखें.

 7. दीये और लाइट लगाते समय बरतें सावधानी

दिवाली पर घर को दीयों और लाइटों से सजाने की परंपरा है. वास्तु की मान्यताओं में रोशनी को शुभता से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए घर के अंधेरे हिस्सों में भी रोशनी का इंतजाम कर सकते हैं. लेकिन दीये जलाते समय उन्हें पर्दों, कागज और दूसरी ज्वलनशील चीजों से दूर रखें. बिजली की झालर लगाने से पहले तारों की जांच कर लें. खराब लाइटों का इस्तेमाल न करें.

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 त्योहारों से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नवंबर में लगातार त्योहार होने के कारण घर में मेहमानों का आना-जाना और पूजा-पाठ की तैयारियां बढ़ जाती हैं. ऐसे में समय रहते सफाई करने से आखिरी समय की भागदौड़ से बचा जा सकता है. वास्तु शास्त्र में भी साफ-सुथरे और व्यवस्थित घर को शुभ माना जाता है. हालांकि, वास्तु से जुड़ी मान्यताओं के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. इसलिए घर की सफाई के साथ-साथ स्वच्छता, रोशनी और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें.

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