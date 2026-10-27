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भोजपुरी सिंगर अभिषेक सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, तोड़ी गई स्कॉर्पियो, बोले- 'हमारा शक बिल्कुल सही था'

भोजपुरी सिंगर अभिषेक सिंह के घर के बाहर 26 अक्टूबर की सुबह फायरिंग हुई. उनकी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई और मौके से तीन खाली खोखे मिले. अभिषेक ने शिवकुमार विक्कू पर शक जताया है और CCTV फुटेज मिलने का दावा किया है. जानें पूरा मामला.

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भोजपुरी सिंगर पर हमला (Photo: Instagram @abhishek_Singh)
भोजपुरी सिंगर पर हमला (Photo: Instagram @abhishek_Singh)

भोजपुरी सिंगर अभिषेक सिंह के घर के बाहर सुबह-सुबह गोलियां चलने से हड़कंप मच गया. घटना 26 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है. हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी उनकी काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर भी जमकर हमला किया. गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उस पर ईंट-पत्थर भी बरसाए गए. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से गोलियों के तीन खाली खोखे बरामद किए.

इस मामले में अभिषेक सिंह ने भोजपुरी के ही एक अन्य सिंगर शिवकुमार विक्कू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, अभिषेक के इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

'हमारा शक बिल्कुल सही था', CCTV फुटेज को लेकर अभिषेक का बड़ा दावा

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घटना के बाद अभिषेक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसने मामले को और चर्चा में ला दिया. उन्होंने दावा किया कि फायरिंग की घटना का CCTV फुटेज मिल गया है और जल्द ही इसे सबके सामने रखा जाएगा.

अभिषेक ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'CCTV फुटेज आ गया है, जल्दी आप सबके बीच शेयर होगा.' इसके बाद उन्होंने कहा, 'हमारा शक बिल्कुल सही था, अब समाज और प्रशासन कार्रवाई करेगी.' आखिर में उन्होंने लिखा, 'बहुत गलत किए हो, जो भी किए.'

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अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर अपनी क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो का वीडियो भी शेयर किया. गाड़ी के टूटे शीशे और उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना नुकसान पहुंचाने वाला था. हालांकि, CCTV फुटेज सार्वजनिक होने और उसकी जांच से पहले यह कहना सही नहीं होगा कि हमले के पीछे कौन था.

सुबह 4:30 बजे घर के बाहर मचा हंगामा, आवाज सुनकर जागे सिंगर

अभिषेक सिंह के मुताबिक, वह घर के अंदर सो रहे थे, तभी बाहर से शीशे टूटने की आवाज और गाली-गलौज सुनाई दी. आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई. बाहर निकले तो उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जा चुका था.

बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग घर के बाहर खड़ी काली स्कॉर्पियो पर चार से पांच राउंड फायरिंग करने के बाद ईंट-पत्थर फेंककर फरार हो गए. हमले के वक्त गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी की जान नहीं गई.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल से तीन खाली कारतूस बरामद किए गए हैं. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन थे और इस वारदात के पीछे क्या वजह थी.

पहले भी मिली थी धमकी? अभिषेक ने बताई पुरानी रंजिश की कहानी

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अभिषेक सिंह ने दावा किया कि उनका शिवकुमार विक्कू के साथ पहले से विवाद चल रहा था. सिंगर के मुताबिक, उन्हें पहले भी सार्वजनिक तौर पर धमकी दी गई थी. उनसे कहा गया था कि उनके घर आकर पांच राउंड गोलियां चलाई जाएंगी.

अभिषेक को शक है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते उनके घर के बाहर फायरिंग की गई. उन्होंने दोनों के बीच पेशेवर मुकाबले और लोकप्रियता को लेकर तनाव होने की बात भी कही.

अभिषेक और शिवकुमार विक्कू, दोनों जहानाबाद के रहने वाले बताए जाते हैं. अभिषेक का कहना है कि कार्यक्रमों के दौरान दोनों के बीच एक-दूसरे को लेकर निजी टिप्पणियां भी हुई थीं. उनके मुताबिक, यही तनाव अब हिंसा तक पहुंच गया.

हालांकि, फिलहाल ये बातें अभिषेक के आरोप और दावे हैं. मामले की असली वजह क्या है और फायरिंग में किसका हाथ है, इसका पता पुलिस की जांच के बाद ही चलेगा. शिवकुमार विक्कू का इस मामले में आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है.

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