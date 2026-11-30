वृष

थ्री आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए अन्य से अपेक्षाएं न रखने का संकेतक है. भावनात्मक असहज स्थिति बनी रह सकती है. व्यर्थ की बातें करने से बचें. लेनदेन में धैर्य बनाए रखें. भूलचूक से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. जरूरी विषयों को समय पर पूरा करें. लक्ष्य की ओर सहज गति बनाए रखें. धर्ताओं से सतर्कता बढ़ाएं.

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आसपास का वातावरण मिलाजुला रहेगा. सावधानी से रिश्ते बनाएं. अन्य के प्रभाव में आकर निर्णय लेने से बचें. प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी न दिखाएं. अनुभवी की सलाह का सम्मान करें. व्यावसायिक योजनाओं को नियमों से चलाएं. लाभ की स्थिति औसत रहेगी. परस्पर सहयोग बनाए रखें. परिस्थितियां अनियंत्रित बनी रह सकती हैं.

स्वास्थ्य: रक्तचाप की नियमित जांच कराएं. खानपान संतुलित रखें. मौसमी सावधानी बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. जोखिम के कार्यों से दूरी बनाए रखें.

रिश्ते: करीबी सहयोगी रहेंगे. रिश्तेदारों से सहज होंगे. आलोचनात्मक चर्चा से दूरी बनाए रहें.

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