मेष

नाइट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए श्रेष्ठ लोगों से संवाद बनाए रखने और जरूरी विषयों को आगे बढ़ाने में सहयोगी है. चर्चा संवाद में सफल रहेंगे. आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी. मित्र व समकक्ष सहायक होंगे. करियर कारोबार में बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे. अनुकूल वातावरण बना रहेगा. अपनों के साथ लंबित प्रयासों को गति देंगे.

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अवसरों को भुनाएंगे. तेजी लाने का प्रयास रहेगा. सौदेबाजी के मामले पक्ष में बनेंगे. क्षमतावान लोगों का साथ पाएंगे. साथियों का सहयोग बना रहेगा. स्पर्धा का भाव रखेंगे. आत्मविश्वास से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. करीबी के साथ समय बिताएंगे. योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे. मनोरंजन के मौके बनेंगे. व्यवहार बल पाएगा.

स्वास्थ्य: सूझबूझ व सहजता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में उत्साह बढ़ेगा. लापरवाही नहीं दिखाएंगे. आसपास पर नजर बनाए रखेंगे.

रिश्ते: सूचनाएं बांटेंगे. सुख साझा करेंगे. यादगार लम्हे बन सकते हैं. व्यक्तिगत मामलों में पहल करेंगे.

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