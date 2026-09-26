scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 26 September 2026: खानपान अच्छा रहेगा,  व्यक्तित्व संवारेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 26 September 2026: आर्थिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी.  आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.  अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे.  खुशियों को बढ़ावा मिलेगा.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष 
थ्री आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए सकारात्मक प्रस्तावों को बढ़ावा देने और योजनाओं को मिलकर आगे बढ़ाने में सहयोगी है.  पेशेवरों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा.  कारोबार में तेजी आएगी.  प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर कार्य करेंगे.  समझौतों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.  भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे.  परिचितों का समर्थन बना रहेगा.  साहस बढ़त पाएगा. 

सब से सामंजस्य बढ़ाएंगे.  निरंतरत आगे बढ़ने का प्रयास रखेंगे.  विविध मामलों को सक्रियता रखेंगे.  घर में हर्ष बना रहेगा.  सहकारिता को प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे.  आर्थिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी.  आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.  अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे.  खुशियों को बढ़ावा मिलेगा.  व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार आएगा.  खानपान अच्छा रहेगा.  व्यक्तित्व संवारेंगे.  संकेतों का ध्यान रखेंगे. 
आर्थिक स्थिति: कारोबार को दिशा देंगे.  लाभ में बढ़ाने में आगे होंगे.  स्पष्ट नजरिया बना रहेगा. 
रिश्ते: जिम्मेदारियों को निभाएंगे.  घर का माहौल सुखद रहेगा.  करीबियों के साथ समय बिताएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

कामकाज में संतुलन रखें, सामंजस्यता बनाए रहें
सबका समर्थन पाने का प्रयास होगा, संबंधों पर फोकस होगा
कारोबारी मामलों पर ध्यान देंगे, रक्तसंचार बेहतर रहेगा
आयोजन में शामिल होंगे, बात को मजबूती से कह पाएंगे
घर में खुशियां बनाए रखेंगे, दोस्तों का साथ सहयोग बना रहेगा
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 26 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वालों के रिश्ते में मधुरता आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 26 September 2026: मीन राशि वालों को गुड न्यूज़ मिलेगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 26 सितंबर 2026: मेष राशि वाले बजट बनाकर चलें, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 सितंबर 2026: आज 26 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 26 सितंबर 2026 मीन राशिफल: विविध गतिविधियों में तेजी आएगी, सामंजस्य रखेंगे |
    कैप्टन अमदिंर का बीजेपी से मोहभंग? बोले- पंजाब में 60 साल का सियासी अनुभव, आज कोई पूछता नहीं |
    आज 26 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी |
    आज 26 सितंबर 2026 मकर राशिफल: प्रिय से भेंट होगी, कार्यगति में तेजी लाएंगे |
    आज 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: वादविवाद टालें, नियम कानून बनाए रखेंगे |
    आज 26 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लाभ तरक्की पर रहेगा, कला कौशल से जगह बनाएंगे
    Advertisement