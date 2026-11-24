वृष

क्वीन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए उत्साह बनाए रखने और अन्य को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने का संकेतक है. बाहरी पर अधिक विश्वास करने से बचें. काम को पूरी सतर्कता से करने पर दें. सक्रियता से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. सूझबूझ और उत्साह से सबको प्रभावित करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कारोबार पर नियंत्रण बनाए रखें. चतुराई से काम लेंगे.

और पढ़ें

नियमों के पालन में सहज होंगे. औरों की बातों में नहीं आएंगे. लोगों के लिए आपको बहका पाना कठिन होगा. निजी जीवन में मिठास बनी रहेगी. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. स्पष्टता बनाए रखने पर जोर देंगे. सबका समर्थन पाएंगे. उम्मीद पर खरे उतरेंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वजनों से संबंध बढ़ाएंगे.



स्वास्थ्य: सेहत सुधार पर रहेगी. जांच बनाए रखेंगे तेजी से कदम आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामले सकारात्मक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. लक्ष्य साधेंगे.

रिश्ते: करीबियों का भरोसा बनाए रखें. जिम्मेदारियों को निभाएं. परिचितों से भेंट मुलाकात पर बल दें.

---- समाप्त ----