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टैरो कार्ड: टेन ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आपके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. किसी भी तरह की असहज स्थिति से बचें. करियर और कारोबार में धोखा मिलने की आशंका है. इसलिए सोच-समझकर फैसले लें. निजी मामलों में विनम्रता और विवेक बनाए रखें. खुद को संतुलित रखने पर जोर दें. रिश्तों में सहजता बनाए रखें.

सलाह लेकर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में संवेदनशीलता और गुस्से से बचें. अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें. आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें. वाद-विवाद से जुड़े मामलों को टालने की कोशिश करें. अपनों की गतिविधियों से जरूरत से ज्यादा प्रभावित न हों. घर में सामान्य माहौल रहेगा. अपनों से किए वादे पूरे करने का प्रयास करें.

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स्वास्थ्य: जल्दबाजी न करें. सावधानी से काम लें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को गंभीरता से लें.

आर्थिक स्थिति: योजना बनाकर काम करें. सभी के साथ तालमेल बनाए रखें. लंबित मामलों में धैर्य रखें.

रिश्ते: भावनात्मक मामलों में पहल करने से बचें. करीबियों का सहयोग मिलेगा. दूसरों की बातों में आकर कोई फैसला न लें.



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