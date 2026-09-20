Vrishabh Tarot Rashifal 20 September 2026: बड़प्पन रखें, निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ें

वृष
ऐट आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए व्यर्थ की शंकाओं से बचने और लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहजता बनाए रखने वाला है. मानसिक अवरोधों से मुक्त रहें. भावनात्मक उलझाव से बचें. मिलकर चलने की कोशिश बनाए रखें. अन्य के दबाव न आएं. कामकाजी सक्रियता पर जोर देंगे. व्यावायिक स्थिति मजबूत बनाए रखें. परिवार के लोग भरोसा बढ़ाएंगे. सहजता से लक्ष्य की ओर बढ़ें.
संतुलित जीवनशैली रखें. कारोबारी मामलों में नियमितता रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन साधारण रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में सजगता रखें. सभी के प्रति सहयोग बढ़ाएं. अफवाहों से बचाव बनाए रखें. अपनों अनदेखी से बचें. स्वार्थ की भावना का त्याग करें. अनावश्यक बहस विरोध से बचें. क्रोध में न आएं. प्रयासों में गति लाएंगे.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. नियमित जांच पर जोर बनाए रखें. आवेश में आने से बचें.
आर्थिक स्थिति: अधिकारियों का साथ बनाए रहं. नियमों पर फोकस रखें. अड़चन अनुभव हो सकती है.
रिश्ते: घरवालों से सहजता बढ़ाएं. रिश्तों में बड़प्पन रखें. निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ें.