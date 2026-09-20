scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 20 September 2026: संबंधों का सम्मान करेंगे, दोस्तों से भेंट होगी

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 20 September 2026:  दिल की बात कह पाएंगे.  समझौतों में सहजता रखेंगे.  दोस्तों का सहयोग बना रहेगा.  व्यक्तिगत विषयों में पहल बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष
टेन आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा देने वाला है.  करीबी लोगों के साथ यादगार पलों को साझा करेंगे.  महत्वपूर्ण कार्यों  को बढ़ावा देंगे.  कारोबारी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.  भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.  अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे.  भ्रमण के अवसर बनेंगे.  उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे.  जरूरी सूचनाएं स्वजनों से बांटेंगे. 

उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.  लक्ष्य की प्राप्ति होगी.  दिल की बात कह पाएंगे.  समझौतों में सहजता रखेंगे.  दोस्तों का सहयोग बना रहेगा.  व्यक्तिगत विषयों में पहल बनाए रखेंगे.  निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे.  लंबित कार्यों  में गति आएगी.  सूझबूझ से पक्ष रखेंगे.  व्यवस्था में उचित बदलाव पर जोर होगा.  तेजी की कोशिश रहेगी. 

स्वास्थ्य: व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा.  खानपान बेहतर होगा. 
आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामलों में उचित अवसर बनेंगे.  कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाएंगे.  प्रभावी बनाएंगे. 
रिश्ते: निजी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करेंगे.  संबंधों का सम्मान करेंगे.  दोस्तों से भेंट होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

बड़प्पन रखें, निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ें
साथी सहयोगी होंगे,  संबंधों में मधुरता रखेंगे
घर में सामंजस्य रहेगा, मेहमान आएंगे
करीबी मददगार होंगे, वातावरण में अनुकूलन बढ़ेगा
स्पर्धा में रुचि रहेगी, सक्रियता बनी रहेगी
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 20 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले स्मार्ट वर्किंग अपनाएं, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 20 September 2026: कुंभ राशि वालों का अच्छा समय बीतेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 20 सितंबर 2026: मीन राशि वालों के सम्मान में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 सितंबर 2026: आज 20 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    'थामा क्यों बनाई?' समय रैना ने नवाजुद्दीन की ली चुटकी, 'सेक्रेड गेम्स' पर भी किया रोस्ट |
    आज 20 सितंबर 2026 मीन राशिफल: बचत के लिए सहज वातावरण रहेगा, संरक्षण बनाए रखेंगे |
    लिजी बोर्डन के घर में रात को कौन गया था? 134 साल बाद भी अनसुलझी है मर्डर मिस्ट्री |
    आज 20 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे, अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे |
    आज 20 सितंबर 2026 मकर राशिफल: वाणी व्यवहार में विनम्र रहें, करीबियों से जरूरी सूचना मिलेंगी |
    आज 20 सितंबर 2026 धनु राशिफल: वाद-विवाद से बचेंगे, जोखिम के कार्यों से बचें
    Advertisement