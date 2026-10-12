Vrishabh Tarot Rashifal 12 October 2026: कामकाज में आ सकती हैं रुकावटें, जल्दबाजी से बचें

वृष

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नाइन ऑफ वैंड्स

आज का दिन आप के लिए कामकाजी गतिविधियों में उलझन से बचने पर जोर देने वाला है. कारोबार में तनाव में न आएं. अवरोधों से स्वयं को आने से बचाएं. धैर्य से कार्य करते हैं. बड़ों की सीख सलाह से योजनाएं बनाएं. रहन सहन में सकारात्मक रहें. वाद विवाद टालें. एक सिरे से कार्य का आगे बढ़ाते जाने में विश्वास बनाए रखें.

आसपास का वातावरण साधारण रहेगा. लेनदेन के प्रति गंभीर रहेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग बनाए रखेंगे. व्यर्थ चर्चा से बचेंगे. स्पष्टता से पक्ष रखेंगे. घर से दूर जा सकते हैं. अतिभावुक न बनें. सबको साथ लेकर चलें. कोर्ट के विषय उभर सकते हैं. भेंटवार्ता में सावधानी रखेंगे. जल्दबाजी से बचें. निजी विषयों में संवेदनशीलता रखें.

स्वास्थ्य: खानपान में सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

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आर्थिक स्थिति: खर्च पर अंकुश बनाए रखें. कम अनुभवी लोगों से बचें. गतिविधियों पर नजर रखें.

रिश्ते: जानकारी साझा करने से बचें. सहज स्थिति बनाए रहें. विविध मामलों में उतावली न दिखाएं.



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