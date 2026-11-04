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Vrishabh Tarot Rashifal 4 November 2026: उचित जगह बनाए रखेंगे, दिखावे में नहीं आएंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 4 November 2026: कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. सभी के साथ मदद का नजरिया रखेंगे. अनुशासित ढंग से कार्य आगे बढ़ाएंगे. अनुभव का भरपूर लाभ मिलेगा. सक्रियता रखेंगे.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
किंग आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए औरों को साथ लेकर चलने और महत्वपूर्ण कार्यों को सहजता से करने पर जोर देने वाला है. व्यावसायिक लाभ बढ़त पर रहेगा. परिचितों के साथ सुखद समय बिताएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सहज रहेंगे. वातावरण को बेहतर बनाएंगे. लोगों को भरोसा बनाए रखने पर जोर देंगे. कारोबारी लक्ष्य हासिल करने में सफलता पाएंगे. रुटीन बनाए रखेंगे.

अपनों के साथ मधुर संवाद रखेंगे. संबंधों में सफल होंगे. सहकार बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यां को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. सभी के साथ मदद का नजरिया रखेंगे. अनुशासित ढंग से कार्य आगे बढ़ाएंगे. अनुभव का भरपूर लाभ मिलेगा. सक्रियता रखेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक सक्रियता बनी रहेगी. विविध गतिविधियों में तेजी लाएंगे. निरंतरता पर बल देंगे.

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दोस्तों का साथ रहेगा, महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में हिस्सा लेंगे

आर्थिक स्थिति: लेनदेन में उत्साह बना रहेगा. लंबित कार्य परिणाम पाएंगे. पहल पराक्रम बढ़ाएंगे.

रिश्ते: मित्रों को साथ मिलकर रहेंगे. रिश्तों का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. विनम्र व्यवहार रहेगा.

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