आज 16 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, आर्थिक लेनदेन से बचें

अन्य से अधिक अपेक्षा न रखें. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. वाणी व्यवहार में सहजता बनाए रखें. परिवार में सबका सम्मान रखें. व्यवस्था पर विश्वास रखें. सूझबूझ व सजगता से योजनाएं साधेंगे. पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाए रखेंगे. नीति नियमों का उल्लंघन करने से बचेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. कार्यों में सूझबूझ व सजगता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. विनय विवेक बनाए रखें. मितभाषी बने रहें.

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नौकरी व्यवसाय- परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी. सामान्य गति से आगे बढ़ते रहें. करियर कारोबार में रुटीन बनाए रखें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. स्थिति साधारण रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन जल्दी न करें. बचत पर फोकस रखें. विविध विषयों में पहल से बचें. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ें. बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों की सीख सलाह पर ध्यान दें. सबसे सहकार बनाए रखें. बड़ों से सीख सलाह रखें. आसपास का वातावरण सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजग रहें. संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. असहाय की मदद करें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

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