आज 30 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: आलस्य त्यागें,  प्रदर्शन संवारें

साहस से आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल होंग सबको साथ लेकर चलने का भाव रहेगा. सहकारिता पर जोर रहेगा. खानपान में संवार बनाए रहेंगे. साझीदारी में रुचि रखेंगे. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. पहल और पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ में तेजी बनी रहेगी. भाईचारे से काम लेंगे. सकारात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी जानकारी जुटाएंगे. कार्यविस्तार पर ध्यान पर होगा. टीम संवारने की सोच रखेंगे. सामूहिक कार्यों में रुचि बढे़गी. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति-- वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तेजी की कोशिश होगी. विविध प्रयासों में सफल होंगे. परिणाम बेहतर बनेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. यात्रा बढ़ सकती है.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट होगी. अपनों के साथ सुख बांटने के अवसर बनेंगे. चर्चा प्रभावी रहेगी. प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता रहेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खुशियां बढ़त पर रहेंगी. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सुधरेगा.

आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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