scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 22 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: फोकस बढ़ाएंगे, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 October 2026, Scorpio Horoscope Today: वादविवाद की स्थिति से टालें.  व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.  स्वयं पर फोकस रहेगा.  स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे.  मनोबल बढ़ाकर रखें. 

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

व्यक्तिगत मामलों में लापरवाही से बचें.  व्यवहार में स्पष्टता बढ़ाएं.  अतिसंवेदनशील मामलों में मितभाषी रहें.  धूर्त की बातों में आने से बचें.  चर्चा संवाद में संतुलन रखें.  स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.  विनय विवेक से काम लें.  कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  निजी विषयों पर ध्यान देंगे.  करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा.  कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा.  विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे.  पेशेवरों का समर्थन पाएंगे.  सहजता से आगे बढ़ते रहें.  घरेलु मामलों में पहल न करें. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रदर्शन में सुधार होगा.   विभिन्न कार्यों  में अनुकूलता रहेगी.  जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे.  भावावेश में नहीं आएंगे.  करियर व्यापार में सफल होंगे.  लक्ष्यपूर्ति के प्रयास बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- वाहनादि की खरीदी कर सकते हैं.    जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.  नियम कानून बनाए रखेेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे.  चतुराई से कार्य करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशिवालों के करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें जरूरी टिप
परिवार में बढ़ेगा मेलजोल, धन और वाहन खरीदने के बनेंगे योग
वृश्चिक राशि वालों के किये आज प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, शुभ रंग- गुलाबी
लेन-देन को गति मिलेगी, सम्मान में वृद्धि होगी
वृश्चिक राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें कैसी रहेगी सेहत

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.  भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे.  प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे.  बड़प्पन रखेंगे.  सगे संबंधियों को समय देंगे.  जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे.  रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे.  मित्रों से भेंट होगी.  जिद छोडेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद की स्थिति से टालें.  व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.  स्वयं पर फोकस रहेगा.  स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे.  मनोबल बढ़ाकर रखें. 

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.  अहंकार से बचें. 

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 22 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: फोकस बढ़ाएंगे, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे |
    आज 22 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: समकक्ष सहयोग देंगे,  स्पष्टता बनाए रखेंगे |
    आज 22 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल:  बड़प्पन बढ़ाए रखें, जोखिम न लें |
    एक क्लिक में पढ़ें 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 22 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: अनुकूलन बढ़ेगा,  मनोबल ऊंचा रहेगा |
    आज 22 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आवेश में नहीं आएं, सहजता से कार्य करें |
    AI से बनाया विधानसभा को उड़ाने का वीडियो, बेंगलुरु में बिहार का युवक अरेस्ट |
    आज 22 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: कार्यक्षमता बढ़ेगी, आय के नवस्त्रोत खुलेंगे |
    लॉरेंस गैंग कैसे लड़कियों की मदद से जुर्म का धंधा चला रहा? देखें दस्तक |
    आज 22 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: मित्रों का ध्यान रखेंगे, प्रिय विश्वसनीय रहेंगे
    Advertisement