व्यापारिक मामलों में सहजता और सतर्कता बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में सहयोग मिलेगा. सरकारी कामकाज में प्रदर्शन बेहतर होगा. अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है. व्यापारिक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार का सहयोग प्राप्त होगा. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताएंगे. आय में वृद्धि होगी. करियर और कारोबार में तेजी आएगी. उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

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नौकरी और व्यवसाय: पेशेवर मामलों में उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. प्रबंधन से जुड़े काम पक्ष में रहेंगे. योजनाएं सफल हो सकती हैं. कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी. नए अवसरों का लाभ उठाएंगे.

धन-संपत्ति: व्यावसायिक सफलता बढ़ेगी. लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी. सभी को साथ लेकर चलने से फायदा होगा.

प्रेम और मित्रता: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. साथ घूमने-फिरने के अवसर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और मनोबल: व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. बातचीत में सरलता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह और मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

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