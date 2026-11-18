महत्वपूर्ण गतिविधियों में तेजी लाएंगे. अवसरों को पक्ष में बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. वित प्रबंधन व लाभ वृद्धि पर जोर बना रहेगा. करियर कारोबार में साख और प्रभाव संवार पर रहेंगे. विविध अवसर बेहतर बने रहेंगे. लाभ वृद्धि की कोशिशें बल पाएंगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. विविध कार्यों में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. लेनदेन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता बढ़ी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. शत्रुओं से सावधानी बनाए रहेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. व्यावसायिक लक्ष्य पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में उत्साह बनाए रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. नए अनुबंधन बनेंगे. व्यवस्था बल पाएगी. पहल की कोशिश रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिचितजन सहयोग सहकार बढ़ाएंगे. मित्रगण मददगार रहेगे. एक दूसरे से भावनात्मक सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. कमियों को अनदेखा करेंगे. प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन व मनोबल बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: प्रथमपूज्य लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

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