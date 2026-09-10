आज 10 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे

घर में करीबियों के साथ आनंद से रहेगे. आसपास सुखद वातावरण रहेगा. मित्रों के साथ परामर्श बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कला कौशल पर जोर होगा. पेशेवर उपलब्धि प्राप्त करेंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. कामकाज में अनुकूलन बढ़ेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी परिणाम संवरेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा होगा. सफलता का प्रतिशत बढे़गा. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष बल मजबूत बना रहेगा. कामकाजी हितों का संरक्षण करेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध संवार पाएंगे. आदर स्नेह को बल मिलेगा. निजी संवाद में उत्साह दिखाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. मित्रों से मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. औरों की जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. भावनात्मक विषयों में इच्छित परिणाम बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. तेजी रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. कला-कौशल बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया

---- समाप्त ----