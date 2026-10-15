Dhanu Tarot Rashifal 15 October 2026: व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं, जिद और जोखिम में न आएं

धनु

थ्री आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए मनोनुकूलन की कमी को दर्शाने वाला है. भावनात्मक असहजताओं से बचें. दबाव में नहीं आएं. करीबियों के व्यवहार से स्वयं को प्रभावित न होने दे. निजी विषयों में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं. परिवार में सबसे तालमेल बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएं. स्वयं की क्षमताओं के कमतर मूल्यांकन से बचें. आशंकाओं को बढ़ने न दें.

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कारोबार में स्पष्टता रखेंगे. अनुशासित गति से आगे बढ़ें. रिश्तों को साधकर चलें.घरवालों से बहस विवाद को टालें. आपसी खुशी को बनाए रखने पर बल दें. व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. जिद और जोखिम में न आएं. सामंजस्यता के प्रयास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. जरूरी सूचना मिल सकती है. वरिष्ठों से भेंट बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: खानपान सामान्य बना रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. जांच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: योजनाएं गोपनीय रखें. विरोधी से सजग रहेंगे. कारोबारी प्रयास साधारण बनेंगे.

रिश्ते: घरवालों पर भरोसा बनाए रखें. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएं. आलोचना से प्रभावित न हों.

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