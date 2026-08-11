Dhanu Tarot Rashifal 11 August 2026: अपनों का भरोसा पाने का प्रयास रहेगा, लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे

धनु

द टावर

आज का दिन आप के लिए आकस्मिक घटनाक्रम बनने का संकेतक है. योजनाओं में सहज गति बनाए रखें. कारोबार में अपेक्षित परिणाम के लिए धैर्य से काम करते रहें. लक्ष्य की ओर तैयारी व सूझबूझ से प्रयास बनाए रखें. करीबियों से सहज रहें. नकारात्मक बातों से प्रभावित न होंगे. विभिन्न मामलों में सकारात्मक नजरिया रखें. कार्यों में निरंतरता बाए रखें.

और पढ़ें

विभिन्न कार्यों में तैयारी से आगे बढ़ें. निर्देशों का पालन बनाए रखें. कौशल पर भरोसा बढ़ाएं. नकारात्मकता से प्रभावित न हों. निजी कार्यों में अनुकूलता रखें. अपनों का भरोसा पाने का प्रयास रहेगा. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. जरूरी वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. वातावरण में साधारण स्थिति बनी रहेगी. बहस विवाद में न आएं.

स्वास्थ्य: सेहत से समझौता नहीं करें. खानपान पर ध्यान दें. जांच नियमित बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार सामान्य रहेगा. अनुभवियों का सम्मान करें. प्रबंध कार्य बढ़ाएं.

रिश्ते: घर में सहज स्थिति बनी रहेगी. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. दबाव में नहीं आएं.

---- समाप्त ----