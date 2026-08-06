Dhanu Tarot Rashifal 6 August 2026: वादविवाद न बढ़ाएं, भूलचूक की स्थिति से बचें

धनु

द हर्मिट

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आज का दिन आप के लिए जीवन के अनुभवों से वर्तमान को देखने और अवरोधों का हल निकालने पर जोर देने वाला है. आत्मविश्वास बनाए रखें. तात्कालिक योजनाओं पर फोकस बना रहेगा. भूलचूक की स्थिति से बचें. कारोबारी परिणाम प्रभावित हो सकते है. सहजता और सजगता बनाए रखें. वाणिज्यिक सूचनाएं साझा करने से बचें.

लोगों से अधिक अपेक्षाएं रखने कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. वाणिज्यिक मामलों में निवेश के मौके बढ़े हुए रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. विनय विवेक से कार्य करें. विविध कार्यों में संतुलित ढंग से आगे बढ़ते रहने पर जोर दें. जिम्मेदारियों को हर हाल निभाएं. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें.

स्वास्थ्य: शारीरिक दोष एवं असहजताएं उभर सकती हैं. मौसमी सजगता बढ़ाएं. रुटीन रखें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक चाल धीमी रह सकती है. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं.

रिश्ते: सहज रहें. रिश्तों में संवेदनशीलता रखें. वादविवाद न बढ़ाएं. करीबियों को सुनें.

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