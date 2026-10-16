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आज 16 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, प्रेम संबंध होंगे मजबूत

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: करियर व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. योजना के अनुरूप आगे बढ़ने पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.

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sagittarius horoscope
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सृजनात्मकता को बल मिलेगा. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कलात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. जिम्मेदारों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. अपनों से तालमेल रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. योजना के अनुरूप आगे बढ़ने पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. नवीनता व भव्यता बढ़ेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी.

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प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संवार पाएगा. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. सकारात्मकता बनी रहेगी. संवाद संचार में बेहतर रहेंगे. निजी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. करीबियों से मेलजोल बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संबंध बल पाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. संरक्षण बढ़ाएं. तेजी लाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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