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आज 15 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: मनोबल रखें, मितभाषी रहें

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: चर्चा में विवाद को टालें.  सेहत के प्रति सजग रहें.  अनुशासन बढ़ाएंगे.  आवेश में निर्णय नहीं लें.  मनोबल रखें.  मितभाषी रहें. वादविवाद में न पड़ें. 

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sagittarius horoscope
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आवश्यक चर्चाओं में पहल से बचें.  कार्यों  में ढिलाई व लापरवाही न बरतें.  विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं.  संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी.  करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.  व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.  बहस विवाद में न पड़ें.  व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें.  लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें.  नीति नियमों का पालन रखेंगे.  आवश्यक कार्यों  को गति दे सकते हैं.  सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी.  रिश्तों का सम्मान बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- न्यायिक विषय पक्ष में बन सकते हैं.  पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं.  कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें.  जल्दबाजी न दिखाएं.  पेशेवर कार्यों  में व्यस्तता रहेगी.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएं.  लेनदेन में बजट पर नियंत्रण बनाए रखें.  खर्च निेवेश पर जोर रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे.  धर्ताओं से दूरी बनाकर रखें.  वादविवाद में न पड़ें. 

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प्रेम मैत्री- अपनों की कमियों व हल्की बातों को अनदेखा करें.  भावनात्मक प्रयासों में संवार बनी रहेगी.  धैर्य व धर्म से रिश्ते संवारेंगे.  मित्रों संग सहजता रखेंगे.  प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी.  करीबियों को उपहार देंगे.  स्वजनों से सकारात्मकता बढ़ाएं.  आवश्यक चर्चा से जुड़ें. 

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में विवाद को टालें.  सेहत के प्रति सजग रहें.  अनुशासन बढ़ाएंगे.  आवेश में निर्णय नहीं लें.  मनोबल रखें.  मितभाषी रहें. 

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें.  आस्था और सात्विकता बढ़ाएं.  पीला दान व प्रयोग करें.  विनम्र बने रहें. 

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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