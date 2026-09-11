scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 11 सितंबर 2026 वृष राशिफल: मितभाषी रहें, मनोबल बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 September 2026, Taurus Horoscope Today: बहस विवाद से बचें. मितभाषी रहें. मनोबल बढ़ेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

भावनाओं पर अंकुश बनाए रखें. समय मध्यम बना रहेगा. निजी विषयों में रुचि रहेगी. कामकाजी दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों की सुनें. मितभाषी बने रहें. निजता बल पाएगी. जिद और अंहकार से बचें. साथी सहयोग बनाए रखेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. करियर व्यापार में जिम्मेदारों साथ रहेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारें. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.

धन संपत्ति- जरूरी खरीदी कर सकते हैं. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. भवन वाहन में रुचि रहेगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

वृसभा राशि वालों के आज व्यापार से जुड़े काम पूरे होंगे, जानें शुभ रंग
अनुभवियों से सीख सलाह रखें, सजगता से आगे बढ़ें
छोटी बातों को अनदेखा करेंगे, प्रेम-स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा
वृष राशिवालों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग, दुश्मन रहेंगे शामत, जानें दैनिक राशिफल
वृष राशिवाले उधार लेनदेन से बचें, लोगों से मतभेद हो सकते हैं, जानें शुभ रंग

प्रेम मैत्री- चर्चा में धैर्य का परिचय दें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें. अन्य पर विश्वास बनाए रखें. मित्रों से भेंट होगी. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में उतावलापन न दिखाएं. सभी से सामंजस्य रखें.भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद से बचें. मितभाषी रहें. मनोबल बढ़ेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

Advertisement

आज का उपाय:  देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वार्थ से बचें.

 

शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक क्लिक में पढ़ें 11 सितंबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 11 सितंबर 2026 वृष राशिफल: मितभाषी रहें, मनोबल बढ़ेगा |
    आज 11 सितंबर 2026 मेष राशिफल: सुखद समय बिताएंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा |
    Aaj ka Upay 11 September 2026: घर के मुख्य द्वार पर कौन सा चिन्ह लगाएं? जानिए
    Advertisement