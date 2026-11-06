आज 6 नवंबर 2026 मेष राशिफल: रिश्तों में विनम्रता से काम लें, व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे

आर्थिक प्रबंधन पर जोर बढ़ाएं. नीति नियम का पालन करें. पेशेवर चर्चाओं को महत्व दें. अनुशासन व निरंतरता बनाए रखेंगे. अप्रत्याशित अड़चनें कार्य प्रभावित कर सकती हैं. प्रलोभन से बचें. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. उधार का लेनदेन न करें. ठगों से सावधान रहें. खर्च पर अंकुश बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. अपनों को अनदेखा न करें. अधिकारियों और अनुभवियों से सलाह लें. सेवा क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाएं.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में टीम बनाने पर जोर दें. सहकार भावना बढ़ेगी. सात्विक बने रहें. लेन देन में स्पष्ट रहें. जरूरी मामलों में सफलता पाएंगे. प्रभाव बढ़ेगा. निर्णय क्षमता बढ़ाएं.



धन संपत्ति- पेशेवरता में वृद्धि होगी. कामकाजी मामले रुटीन बने रहेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. उधार न करें. परिश्रम बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहजता बढ़ाएं. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रियजनों का सम्मान रखेंगे. धैर्य धारण करें. अन्य की भावनाओं का सम्मान करें. वचन निभाएं. निजी जीवन में सामंजस्य बढ़ाएं. आपसी विश्वास बनाए रखें. संकोच बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव व लापरवाही न दिखाएं. काम पर ध्यान देंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अति उत्साह से बचें.

आज का उपाय: भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करें. साज संवार पर बनाए रखें. द्वार पर दीप जलाएं. मितभाषी रहें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : शहद समान

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