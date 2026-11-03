आज 3 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज चमकेगा भाग्य, करियर में मिलेगी तरक्की

उत्साह और विश्वास से करीबियों पर प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. कामकाजी मामलों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. साझा भावना बढ़ी रहेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. व्यावसायिक परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सूझबूझ और नियमपालन से उचित राह बनाएंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. रुटीन समाचार पाएंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक सहजता का लाभ बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर विषयों में संतुलन रखेंगे. विभिन्न कार्य विवेक से आगे बढ़ाएंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. हितों में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों से किया वादा निभाने में आगे होंगे. भावनात्मक विषयों में अनुभवियों से सलाह लें. साख सम्मान बनाए रखें. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर सहकार बढ़ाए रखें. संबंधों में मजबूती व साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रिय से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मनोबल बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. खानपान पर संवार पाएगा.



आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अध्ययन बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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