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Meen Tarot Rashifal 20 October 2026: कारोबार में तरक्की के खुलेंगे रास्ते, परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 20 October 2026: परिवार व परिचितों का समर्थन रहेगा. नीति नियम से कार्य करेंगे. ऊर्जा  और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक चर्चाएं पक्ष में बनेंगी.

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pisces horoscope
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मीन

थ्री आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए विस्तार पर फोकस बढ़ानेव वाला है. करीबियों से सहयोग मिलेगा. व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. पेशेवर चर्चाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. कार्य योजनाएं आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. व्यावसायिक मामलों में प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. सभी से करीबी बनाकर रखेंगे. उपलब्धियों पर बल बढ़ेगा. प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे.

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परिवार व परिचितों का समर्थन रहेगा. नीति नियम से कार्य करेंगे. ऊर्जा  और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक चर्चाएं पक्ष में बनेंगी. मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. विविध विषयों में समन्वय से कार्य करेंगे. निरंतरता और सक्रियता बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. अनुकूलता से उत्साहित बने रहेंगे. विविध अवसर भुनाएंगे.

स्वास्थ्य: संवेदनशीलता बनाए रहें. सेहत सुधार की स्थिति में रहेगी. जीवनस्तर संवार पर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: जिम्मेदारों से मिलें. लाभ पर फोकस बढ़ाएं. प्रबंध विषयों में सफल होंगे. भेंट होगी.

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रिश्ते: घरवालों का साथ मिलेगा. मेहमान का आना होगा. दोस्तों के संग उत्सव में शामिल होंगे.
 

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