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आज 18 अगस्त 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Aaj ka Meen Rashifal 18 August 2026, Pisces Horoscope Today: अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. मेहमानों का आना बना रह सकता है. व्यवहार में सजगता बढ़ाएं. आकस्मिक घटनाक्रम पर अंकुश रखें. अपनों से सामंजस्य बढ़ाएं.

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pisces horoscope
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समय अप्रत्याशित परिणामों को बनाए रखने वाला है. धोखेबाजों दूरी रखें. वादा पूरा करने पर जोर दें. शारीरिक संवार पर ध्यान बनाए रखें. सहज सावधानी बढ़ाएं. परिजनों से सहयोग रहेगा. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. कुटुम्बियों का साथ सहयोग बना रहेगा. अपनो की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. मेहमानों का आना बना रह सकता है. व्यवहार में सजगता बढ़ाएं. आकस्मिक घटनाक्रम पर अंकुश रखें. अपनों से सामंजस्य बढ़ाएं.
 
नौकरी व्यवसाय - कारोबार में धैर्य दिखाएं. कामकाज में व्यर्थ संवाद न बढ़ने दें. आशंकाओं से बचें. धैर्य विवेक से कार्य सधेंगे. करियर कारोबार के प्रयास सामान्य रहेंगे. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी न करें.

धन संपत्ति- व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें. निर्देशों का पालन करें. परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी. आय मध्यम रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. पहल करने से बचें. अपनों से प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में बड़़प्पन बनाए रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. रक्त संबंधों में सुधार आएगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. व्यवहार में मधुरता रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होेगी. सभी के प्रति स्नेह रखें. निजी विषयों में फोकस बढ़ाएंगे. विनय विवेक व सतर्कता रखें.

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स्वास्थ्य मनोबल- सहकार बनाए रहें. सबसे बना़कर चलें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहें. मनोबल रखें. जिद से बचें.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धोखेबाजों से  बचें.

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : केशरिया

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