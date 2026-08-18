आज 18 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: चारों तरफ से सफलता हासिल होगी, नई ऊंचाइयां छूएंगे

किस्मत के समर्थन से कार्य पक्ष में बने रहेंगे. कामकाज की गतिविधियां आसान होंगी. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. योजनाओं में वांछित सफलता पाएंगे. सुख और सूझबूझ बढ़े रहेंगे. कारोबार में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणम बनेंगे. आर्थिक लाभ संवार पाएगा. नई ऊंचाइयां छुएंगे. दीर्घकालिक प्रयास गति लेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. धर्म आस्था विश्वास बल पाएंगे. यात्रा की स्थिति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. भाईचारा बढ़त पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय - लक्ष्य समय से पाएंगे. वचन निभाने में सफल होंगे. करियर व्यापार पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी. वाणिज्यिक विषयों को गति देंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूत होगी. स्मार्ट गतिविधि बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा से लाभ संवरेगा. जीत का प्रतिशत ऊंचा होगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. प्रभावशाली बने रहेंगे. पराक्रम बढ़़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को सहज बनाएंगे. निजी संबंधों में प्रभावी रहेंगे. प्रेम में सुख संचार रहेगा. मन के मामलों को मजबूत बनाएंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. अपनों के साथ से सुख के पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. साहस संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा. प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमान की पूजा करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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