आज 18 अगस्त 2026 मकर राशिफल: जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे, समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे

घर का वातावरण सुखकर होगा. पद प्रतिष्ठा और वैभव में वृद्धि होगी. पेशेवरों का मान सम्मान बढ़ेगा. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेेगा. प्रबंध कार्यों को तेजी आएगी. चहुंओर सक्रियता बनाए रखेंगे. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. सक्रियता और साहस रखेंगे. आर्थिक लाभ मजबूत रहेगा. कामकाज में भरोसा बढ़ेगा. परिवार मे हर्ष आनंद बना रहेगा. अपनों से सुख साझा करेंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय - प्रबंधन के कार्य गति पाएंगे. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. चहुओर हितप्रद परिणम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेेंगे. जोखिम उठाने से बचें.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कारोबारी चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में सजगता रहेगी. सबका सहयोग बना रहेगा. लंबित विषय गति लेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. आर्थिक पक्ष संवरेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष को संवारेंगे. चर्चा में विनय विवेक से काम लेंगे. निजी मामलों में उत्साह रहेगा. संबंधों में पहल बढ़ाएंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. निजता पर जोर रहेगा. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. मित्र सहायक होंगे. भेंट मुलाकात बनी रहेगी. अपनों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. जल्दबाजी से बचें. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सक्रियता रखेंगे.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा वंदान करें. चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. हिम्मत दिखाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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