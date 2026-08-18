आज 18 अगस्त 2026 धनु राशिफल: विस्तार की सोच रखेंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना

कारोबारी लाभ में अपेक्षित गतिविधि बनी रहेगी. अनुबंधों में सक्रियता बनी रहेगी. करियर व्यापार के प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. लेनदेन पर फोकस रखेंगे. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. मित्रों व सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. प्रबंधन संवार पर रहेगा. कारोबारी संबंध बल पाएंगे. करियर व्यापार में तेजी लाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में विस्तार योजनाएं गति लेंगी. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर मामलों में रचनात्मकता पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कोशिशों में गति बनी रहेगी. जीत पर भरोसा बढ़ेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. इच्छित वस्तु मिलेगी. हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. विविध स्त्रोतों से आय होगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबका सहयोग रहेगा. मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बीतेगा. प्रेम प्रदर्शन के मौके बनेंगे. निजीे मामलों में धैर्य रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. करीबियों से सुख साझा करेंगे. बुद्धिबल बढ़ेेगा. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. फोकस बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : दालचीनी के समान

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