आज 17 अगस्त 2026 मीन राशिफल: बड़ों का सम्मान करेंगे, महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है

महत्व के कार्य लंबित न रखें. शाम से पहले योजनाओं को उचित दिशा देने की कोशिश बनाए रखें. साझा व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ एवं सहकार बना रहेगा. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साझीदारी व प्रबंधन में तेजी आएगी. श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित होंगे. वित्तीय गतिविधियों में रुचि रखेंगे. बड़प्पन का भाव बना रहेगा. भूमि व भवन में रुचि रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. करियर व्यापार में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. आपसी मदद से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य साधेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से पक्ष रखेंगे. स्थाई संपत्ति बढ़ेगी. व्यायवायिक संबंधों को भुनाने के अवसर बढ़ेंगे. साहसिक फैसलों को ले पाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाने में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. करीबियों से संबंध बेहतर होंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. गोपनीयता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. विनम्रता बनाए रखेंगे. सबका सहयोग रहेगा. अनजान से दूरी रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनयशील बने रहें. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. टीम वर्क बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----