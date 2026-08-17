scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 अगस्त 2026 मीन राशिफल: बड़ों का सम्मान करेंगे, महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है

Aaj ka Meen Rashifal 17 August 2026, Pisces Horoscope Today: मन की बात कह पाने में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. करीबियों से संबंध बेहतर होंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. गोपनीयता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. विनम्रता बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

महत्व के कार्य लंबित न रखें. शाम से पहले योजनाओं को उचित दिशा देने की कोशिश बनाए रखें. साझा व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ एवं सहकार बना रहेगा. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साझीदारी व प्रबंधन में तेजी आएगी. श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित होंगे. वित्तीय गतिविधियों में रुचि रखेंगे. बड़प्पन का भाव बना रहेगा. भूमि व भवन में रुचि रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. करियर व्यापार में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. आपसी मदद से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य साधेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से पक्ष रखेंगे. स्थाई संपत्ति बढ़ेगी. व्यायवायिक संबंधों को भुनाने के अवसर बढ़ेंगे. साहसिक फैसलों को ले पाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाने में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. करीबियों से संबंध बेहतर होंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. गोपनीयता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. विनम्रता बनाए रखेंगे. सबका सहयोग रहेगा. अनजान से दूरी रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशिवाले हर काम सावधानी से करें, धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा, जानें शुभ रंग
मित्रों का विश्वास पाएंगे, संवेदनशीलता बढ़ेगी
मीन राशिवालों को परिवार से सपोर्ट मिलेगा, करियर में उन्नति होगी, जानें शुभ रंग
उमंग उत्साह बनाए रखेंगे, अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे
मीन राशिवालों की धन की स्थिति में सुधार होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, जानें जरूरी टिप

स्वास्थ्य मनोबल- विनयशील बने रहें. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. टीम वर्क बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 17 अगस्त 2026 मीन राशिफल: बड़ों का सम्मान करेंगे, महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है |
    आज 17 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: जरूरी सूचना मिल सकती है, करीबियों में तालमेल बढ़ाएं |
    आज 17 अगस्त 2026 मकर राशिफल: कार्य योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, लेनदेन में प्रभावी रहेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पैतृक पक्ष से लाभ होगा, वित्तीय मामले संवरेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे, गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 तुला राशिफल: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह से बचें, करीबियों का सम्मान करें |
    आज 17 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक पक्ष बेहतर बनाए रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रयास फलित होंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: प्रतिभा व प्रबंधन ऊंचा रहेगा, लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा |
    आज 17 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, निसंकोच आगे बढ़ेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी, पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ रह सकते हैं
    Advertisement