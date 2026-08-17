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आज 17 अगस्त 2026 तुला राशिफल: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह से बचें, करीबियों का सम्मान करें

Aaj ka Tula Rashifal 17 August 2026, Libra Horoscope Today: वाद-विवाद में नहीं पड़ें. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. चर्चा संवाद सहज रहें. मन के मामले सामान्य रहेंगे. प्रेम संबंधों में अतिउत्साह से बचें. करीबियों का सम्मान करें. संबंध पूर्ववत् रहेंगे. मित्रों से किया वादा निभाएंगे. बाहरी से मदद मिल सकती है.

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लेन-देन में भूलचूक से बचें. महत्वपूर्ण मामलों को लंच के बाद गति देना बेहतर होगा. आर्थिक मामलों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाएं. रिश्तेदारों का घर आना हो सकता है. साज संवार बढ़ाए रहें. निवेश के प्रयास गति पाएंगे. लोगों पर जल्द भरोसा नहीं करें. जिद व अहंकार से बचें. अन्य देश के कार्यों में गति आएगी. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. दिखावे से बचें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक विषयों में विनम्र बने रहें. सतर्कता व सूझबूझ से आगे बढ़ें. स्मार्ट डिले की नीति रखें. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं. बजट के अनुरूप आगे बढ़ें. विभिन्न विषयों में निरंतरता रहेगी.

धन संपत्ति- पेशेवर पहल से बचेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. लीगल कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नीति नियम के अनुसार कार्य करते रहें. व्यर्थ दिखावा न करें.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें. वाद-विवाद में नहीं पड़ें. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. चर्चा संवाद सहज रहें. मन के मामले सामान्य रहेंगे. प्रेम संबंधों में अतिउत्साह से बचें. करीबियों का सम्मान करें. संबंध पूर्ववत् रहेंगे. मित्रों से किया वादा निभाएंगे. बाहरी से मदद मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ी सोच रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यवस्था संवार पाएगी. मनोबल सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करंे. अतिरिक्त सावधानी रखें.

शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

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