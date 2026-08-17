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आज 17 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पैतृक पक्ष से लाभ होगा, वित्तीय मामले संवरेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 17 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: संबंधों को बखूबी निभाएंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. व्यवहार सहज बनाए रखेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

उद्योग कार्यों में बेहतर प्रबंधन बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बडी सोच बनाए रखेंगे. जॉब करियर अवसर बढ़ेंगे. अनुशासन से चलेंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. कार्यविस्तार की संभावनाए बढ़ेंगी. नए स्त्रोत निर्मित होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. पेशेवरता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- तेजी का भाव बनाए रखेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. सबके सहयोग से परिणाम संवारेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल होंगे.

धन संपत्ति- पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय मामले संवरेंगे. बड़ों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. शासन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. संबंधों को बखूबी निभाएंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. व्यवहार सहज बनाए रखेंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधेंगे.. इच्छित कार्य बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. विश्वास बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : भगवा

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