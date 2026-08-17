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आज 17 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: प्रतिभा व प्रबंधन ऊंचा रहेगा, लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 17 August 2026, Leo Horoscope Today: महत्वपूर्ण कारोबारी चर्चाएं गति लेंगी. भेंट में स्पष्टता रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में सहकारिता पर जोर होगा. प्रतिभा व प्रबंधन ऊंचा रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

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पारिवारिक संपत्ति को सहेजने के प्रयास बल पाएंगे. वाणी व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. करीबियों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. व्यावसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. आर्थिक मामलों में संपर्क बढ़ाने में रुचि लेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. अपनों से किया वादा निभाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कारोबारी चर्चाएं गति लेंगी. भेंट में स्पष्टता रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में सहकारिता पर जोर होगा. प्रतिभा व प्रबंधन ऊंचा रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- धनधान्य के संग्रह संरक्षण का भाव रहेगा. वित्त व्यवस्था मजबूत रहेगी. उत्साह से आगे बेढ़ेंगे. लाभ संवार ऊंचा होगा. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

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प्रेम मैत्री- कुल परिवार में सुख बढ़ेगा. संबंधों को मजबूती देंगे. संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. शुभता का संचार बढ़ेगा. परिजन सहयोगी होंगे. परस्पर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. मिलकर आगे बढ़ेंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यों में तेजी आएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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