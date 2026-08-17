आज 17 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक पक्ष बेहतर बनाए रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रयास फलित होंगे

सभी मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. वातावरण की अनुकूलता उत्साहित रखेगी. आधुनिक तरीकों को अपनाएंगे. कलात्मक प्रयासों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे. कार्य व्यापार संवार लेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. साख और प्रभाव बल पाएंगे. निसंकोच रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार के अवरोध दूर होंगे. कार्यों में तेजी बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. मेहनत से जगह बनाएंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. उद्योग व्यापार में उछाल आएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बेहतर बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास फलित होंगे. विविध कार्यों में सक्रियता आएगी. नवीन अनुबंधों के योग बनेंगे. जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. उचित निर्णय लेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियो का साथ और समर्थन पाएंगे. पारिवारिक मामलों में पहल बनाए रहेंगे. मन के मामलों में सक्रियता आएगी. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता में बनेगी. उचित प्रस्ताव पा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- बेहतर करने का भाव बना रहेगा. सक्रियता से काम लेंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. नवाचार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

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