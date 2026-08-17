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आज 17 अगस्त 2026 मकर राशिफल: कार्य योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, लेनदेन में प्रभावी रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 17 August 2026, Capricorn Horoscope Today: रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा. संबंधों को सहजता दिखाएंगे. सूझबूझ से व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. प्रियजनों का साथ और विश्वास रहेगा. सुखद सूचना प्राप्त होगी. सभी के स्नेह का भाव रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

श्रेष्ठ कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी. पेशेवर उपलब्धियां बल पाएंगी. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. धर्मकार्यों एवं पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. सबका साथ समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. विभिन्न कार्य संवरेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. करियर कारोबार में कला कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी आएगी. व्यावसायिक उछाल बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियां अनुकूल बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में उच्च परिणाम पाएंगे. लक्ष्य हासिल करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. वाणिज्यिक सफलता बढ़ी रहेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. शासन पक्ष सहयोगी रहेगा. कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- अपनों से जरूरी बातें कह पाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा. संबंधों को सहजता दिखाएंगे. सूझबूझ से व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. प्रियजनों का साथ और विश्वास रहेगा. सुखद सूचना प्राप्त होगी. सभी के स्नेह का भाव रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबी सहयोगी होंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. रचनात्मकता बढ़त बनी रह़ेगी. जीवनशैली आकर्षक होगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. धर्मयात्रा करें.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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