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आज 17 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी, पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ रह सकते हैं

Aaj ka Mithun Rashifal 17 August 2026, Gemini Horoscope Today: वित्तीय लाभ बेहतर बना रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ रह सकते हैं. प्रशासनिक कार्यों को साधेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

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gemini horoscope
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स्वार्थ और संकीर्णता की भावना से उूपर उठकर कार्य करने पर जोर होगा. परिस्थितियां तेजी से सकारात्मक होंगी. परिवार में समय देंगे. प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. शुभता सहजता रहेगी. परंपराएं निभाएं. भवन व वाहन के मामले हल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार संतुलित रहेगा. वाणिज्यिक परिणामों के प्रति आश्वस्त रहेंगे. नीति नियमों का पालन और गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्यों में सफलता मिलेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बेहतर बना रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ रह सकते हैं. प्रशासनिक कार्यों को साधेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. परिजनों का दबाव का अनुभव होगा. संबंधों में सजग रहें. चर्चा संवाद बेहतर होगा. भेंट मुलाकात में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. साहस संपर्क बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. रहन सहन आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच रखें. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करंे. बड़ों की सुनें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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