आज 17 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, निसंकोच आगे बढ़ेंगे

औरों से उचित व्यवहार बनाए रखेंगे. सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास गति लेंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहें. संपर्क संवाद बढ़ाने पर जोर होगा. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. अनुकूल परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. अध्ययन अध्यापन में सहज रहेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. संकोच में बने रह सकते हैं. सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. यात्रा संभव है.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यगति तेज रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. व्यापार में सक्रियता व पहल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. विविध प्रयास बढ़ाएंगे.



प्रेम मैत्री- करीबी सहयोगी होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. संवेदनशीलता रहेगी. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. आपसी खुशियों को बढ़ाएंगे. भाईचारा मजबूत बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्य पूरे करेंगे. अनुशासन रखेंगे. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. फोकस बनाए रहेंगे.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मेलजोल बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 2 और 8

शुभ रंग : पर्ल पिंक

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