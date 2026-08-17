scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: जरूरी सूचना मिल सकती है, करीबियों में तालमेल बढ़ाएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 August 2026, Aquarius Horoscope Today: संबंधियों के लिए समय निकालें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें. मन की बात कहने में धैर्य रखें. प्रेम संबंधों पर नियंत्रण लाएं. परिजन मददगार रहेंगे. रिश्तों में विश्वास रहेगा. प्रिय संग वक्त बिताएंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ाएं.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

शारीरिक मामलों की अनदेखी न करें. संकेतों पर नजर बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों में अनुशासन अनुपालन बढ़ाएं. कामकाज में तैयारी से आगे बढ़ें. करियर व्यवसाय में सहजता बनी रह सकती है. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. घर में परिजन समर्थन करेंगे. रिसर्च को बल मिलेगा. निजी मामले संवरेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत मामलों की अनदेखी न करें. वर्तमान साधारण प्रभावशाली है. सामंजस्य से आगे बढ़ते रहें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में नियमितता बनाए रखें. धूर्त से दूरी बनाएं. नियमों की अनदेखी से बचें. विविध विषय लंबित रख सकते हैं. स्मार्ट डिले की नीति रखें. अनुबंधों में उतावली से बचें.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. परिवार के कार्यों को गति दें. प्रदर्शन पूर्ववत् रहेगा. वार्ता सामान्य रहेगी. लोभ प्रलोभन में न आएं. आशंकाएं बढ़ेंगी. साहस बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशिवालों को मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल
वचन निभाएं, उत्साह बनाए रहेंगे
कुंभ राशिवालों को संतान से खुशी मिलेगी, सेहत पर ध्यान देना होगा, जानें दैनिक राशिफल
लेनदेन में धैर्य से काम निकालें, भेंट में सतर्कता रखेंगे
कुंभ राशिवालों का सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. अनुभवियों की सुनें. चर्चा में प्रभाव बनाए रहें. खानपान सात्विक रखें. आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाएं.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. कमतरों से दूर रहें.

शुभ अंक : 2 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 17 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: जरूरी सूचना मिल सकती है, करीबियों में तालमेल बढ़ाएं |
    आज 17 अगस्त 2026 मकर राशिफल: कार्य योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, लेनदेन में प्रभावी रहेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पैतृक पक्ष से लाभ होगा, वित्तीय मामले संवरेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे, गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 तुला राशिफल: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह से बचें, करीबियों का सम्मान करें |
    आज 17 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक पक्ष बेहतर बनाए रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रयास फलित होंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: प्रतिभा व प्रबंधन ऊंचा रहेगा, लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा |
    आज 17 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, निसंकोच आगे बढ़ेंगे |
    आज 17 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी, पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ रह सकते हैं |
    एक क्लिक में पढ़ें 17 अगस्त 2026, सोमवार की अहम खबरें
    Advertisement