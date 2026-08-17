आज 17 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: जरूरी सूचना मिल सकती है, करीबियों में तालमेल बढ़ाएं

शारीरिक मामलों की अनदेखी न करें. संकेतों पर नजर बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों में अनुशासन अनुपालन बढ़ाएं. कामकाज में तैयारी से आगे बढ़ें. करियर व्यवसाय में सहजता बनी रह सकती है. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. घर में परिजन समर्थन करेंगे. रिसर्च को बल मिलेगा. निजी मामले संवरेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत मामलों की अनदेखी न करें. वर्तमान साधारण प्रभावशाली है. सामंजस्य से आगे बढ़ते रहें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में नियमितता बनाए रखें. धूर्त से दूरी बनाएं. नियमों की अनदेखी से बचें. विविध विषय लंबित रख सकते हैं. स्मार्ट डिले की नीति रखें. अनुबंधों में उतावली से बचें.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. परिवार के कार्यों को गति दें. प्रदर्शन पूर्ववत् रहेगा. वार्ता सामान्य रहेगी. लोभ प्रलोभन में न आएं. आशंकाएं बढ़ेंगी. साहस बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. अनुभवियों की सुनें. चर्चा में प्रभाव बनाए रहें. खानपान सात्विक रखें. आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाएं.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. कमतरों से दूर रहें.

शुभ अंक : 2 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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