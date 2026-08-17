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आज 17 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे, गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 August 2026, Scorpio Horoscope Today: उचित समय पर अपनी बात कहेंगे. प्रेम प्रसंगों में उत्साह बना रहेगा. प्रिय से भंेट के मौके बनेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. संबंधो में मिठास बनाए रहेंगे.

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scorpio horoscope
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व्यावसायिक गतिविधियों को उत्साह से आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक लक्ष्यों को समय से प्राप्त करेंगे. मित्र व करीबी सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. जीवन स्तर ऊंचा होगा. कला कौशल को बल मिलेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. प्रयोगधर्मिता बनी रहेगी. रुटीन को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ का स्तर संवरेगा. शुभकार्यों में रुचि बनाए रखेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. साज संवार बढ़ाए रखेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन के मामलों में सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- अवसरों को भुनाने में आगे होंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. औद्योगिक विषय आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. उम्मीद  से अच्छे परिणाम बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आत्मविश्वास व धैर्य से कार्य करेंगे. वित्तीय मामले हल होंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बने रहेंगे. सहयोग सहकार बढ़ेगा.

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प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विवेक बनाए रखेंगे. उचित समय पर अपनी बात कहेंगे. प्रेम प्रसंगों में उत्साह बना रहेगा. प्रिय से भंेट के मौके बनेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. संबंधो में मिठास बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण सुखद रहेगा. खुशियों को बांटेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. अनुशासन बना रहेगा.

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना एवं पवित्र जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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