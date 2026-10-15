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आज 15 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनोबल ऊंचा रहेग

Aaj ka Meen Rashifal 15 October 2026, Pisces Horoscope Today: साख सम्मान में वृद्धि होगी.  महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  व्यवस्था पर जोर रखेंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  मनोबलऊंचा  रहेगा. 

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pisces horoscope
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औद्योगिक कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा.  विभिन्न अवसर भुनाएंगे.  कार्यक्षेत्र में सभी से सामंजस्य ररखेंगे.  विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा.  पद प्रभाव में बढ़त रहेगी.  जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा.  इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे.  योजनाओं को समर्थन मिलेगा.  सहज संवाद बनाए रखेंगे.  पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.  विनय विवेक और धर्मपालन बनाए रहेंगे.  भाग्य को बल मिलेगा.  अधिकतर मामले पक्ष में बनेंगे.  लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.  बड़ों का साथ पाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में उत्साह बढ़ा रहेगा.  प्रबंध कार्य में बेहतर बनेंगे.  वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी.  अधिकारी सहयोगी होंगे.  लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. 

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं में तेजी आएगी.  कारोबारी सक्रियता बनाए रखेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  समर्थन का भाव रखेंगे.  धनधान्य में वृद्धि होगी. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.  रिश्ते सहज रहेंगे.  मित्रों का भरोसा बनाए रखेंगे.  सुखद पलों को साझा करेंगे.  प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे.  प्रेम में सहज सक्रिय रहेंगे.  महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे.  अपेक्षाओं पर खरे उतरेेंगे.  मित्रों का ध्यान रखेंगे.  सहयोग की भावना रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- साख सम्मान में वृद्धि होगी.  महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  व्यवस्था पर जोर रखेंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  मनोबलऊंचा  रहेगा. 

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें.  आस्था और सात्विकता बढ़ाएं.  पीला दान व प्रयोग करें.  वादा निभाएं. 

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : केसरिया

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