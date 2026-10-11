आज 11 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम, धैर्य से लें फैसले

परिवारीजन सहयोगी होंगे. साथ और समर्थन से उत्साह बढ़ा रहेगा. कामकाज में सहजता सजगता बढ़ाएं. मदद की भावना बनाए रखें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता के लिए समय लेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्य में ढिलाई से बचें. ठगों से दूर रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर सहायक होंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. सावधानी बरतें. करीबियों की सीख सलाह से कार्य करें.



धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. प्रबंधन की अवहेलना न करें. पेशेवर मामले लंबित रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नियमपालन बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में विवेक से काम लें. व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. रिश्ते प्रभावित बने रह सकते हैं. परिजनों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर से नजदीकी बढ़ेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ें. रुटीन बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- लोगों का भरोसा जीतें. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को अनदेखा न करें.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. धैर्य बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

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