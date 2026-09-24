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आज 24 सितंबर 2026 मेष राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 24 September 2026, Aries Horoscope Today: भावनात्मकता मजबूत होगी. कारोबार में तेजी लाएंगे. सूझबूझ व सक्रियता से कारोबार में आगे बढ़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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aries horoscope
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कामकाज में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में सक्रियता आएगी. भावनात्मकता मजबूत होगी. कारोबार में तेजी लाएंगे. सूझबूझ व सक्रियता से कारोबार में आगे बढ़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में निरंतरता बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामले गति लेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. सहकारिता से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के अवसर भुनाएंगे. आय के नए स्त्रोत विकसित होंगे. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. उद्योग कार्यों में मौके बढ़ेंगे. प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. भरोसा बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह का पक्ष संतुलित रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. घर परिवार में उत्साहित बने रहेंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. कार्यों में गति रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया महामाया देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. उत्साह रखें.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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