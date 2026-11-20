मिथुन

किंग ऑफ स्वॉर्ड्स

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आज का दिन आपके लिए पेशेवर प्रभाव बनाए रखने और क्षमता के बेहतर इस्तेमाल में सहयोगी है. कार्यक्षेत्र में सक्रियता और स्पष्टता बनाए रखेंगे. नीति के अनुरूप कार्य करेंगे. करीबियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे. तेजी से सोचने का भाव रहेगा. लक्ष्य की ओर सहजता से कदम बढ़ाते रहेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों को अवसर में बदलने पर जोर होगा. अनुभव का लाभ उठाएंगे.

करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे. स्थिति पर नियंत्रण बना रहेगा. संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. आवश्यक कार्यों के सिलसिले में यात्रा हो सकती है. कारोबारी प्रदर्शन में रुचि बनाए रहेंगे. निजी मामलों में सहजता रखेंगे. विविध कार्यों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विरोधी पीछे हटने को मजबूर होंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में सादगी बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जिद में कार्य नहीं करेंगे. संकेतों पर ध्यान देंगे.

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आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सतर्कता बनाए रखेंगे. सहयोगी मदद बनाए रखेंगे. आर्थिक सहजता रहेगी.

रिश्ते: भेंट-चर्चा में पहल रखेंगे. अपनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. करीबियों संग वक्त बिताएंगे.



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